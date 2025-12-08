Habertürk
        Çorum FK: 2 - Pendikspor: 0 | MAÇ SONUCU

        Çorum FK: 2 - Pendikspor: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Çorum FK, evinde Pendikspor'u 2-0 mağlup etti. Yusuf Erdoğan ve Emeka Eze'nin golleriyle galibiyete ulaşan Çorum FK, puanını 28'e yükseltti. Lider Pendikspor ise haftayı 32 puanla tamamladı.

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 08.12.2025 - 22:03 Güncelleme: 08.12.2025 - 22:03
        Çorum FK, lider Pendik'i iki golle geçti!
        Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Çorum FK ile Pendikspor karşı karşıya geldi. Çorum Şehir Stadı'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-0'lık skorla ev sahibi oldu.

        Çorum FK'ya galibiyeti getiren golleri 16'da Yusuf Erdoğan ve 42. dakikada Emeka Eze attı.

        Bu sonucun ardından Çorum FK puanını 28'e yükseltirken, lider Pendikspor ise 32 puanda kaldı.

        Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Çorum FK, Sivasspor'a konuk olacak. Pendikspor, Iğdır FK'yı ağırlayacak.

