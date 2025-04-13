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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Çorum FK: 3 - Manisa FK: 2 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Çorum FK: 3 - Manisa FK: 2 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Çorum FK, evinde Manisa FK'yı 3-2 mağlup etti. Eren Karadağ (2) ve Ali Akman'ın golleriyle galip gelen Çorum FK, puanını 51'e yükseltti. Manisa FK ise haftayı 38 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.04.2025 - 21:16 Güncelleme: 13.04.2025 - 21:16
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        Gol düellosunda kazanan Çorum FK!
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        Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Çorum FK ile Manisa FK karşı karşıya geldi. Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 3-2'lik skorla Çorum FK oldu.

        Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 15 ve 71. dakikalarda Eren Karadağ, 21. dakikada Ali Akman attı. Konuk ekibin gollerini ise 9'da penaltıdan Oğuz Gürbulak ve 88. dakikada Georgi Minchev kaydetti.

        Bu sonucun ardından Çorum FK puanını 51'e yükseltirken, Manisa FK ise 38 puanda kaldı.

        Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Çorum FK, Amed SK'ya konuk olacak. Manisa FK, evinde MKE Ankaragücü'nü konuk edecek.

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