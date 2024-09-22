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        Çorum FK - Kocaelispor: 0-2

        STAT: Çorum Şehir StadyumuHAKEMLER: Adnan Deniz Kayatepe, Nurettin Dinçer Demir, Sabri ÖğeÇORUM FK: Hasan Hüseyin Akınay, Loick Landre, Zargo Toure, Ferhat Yazgan, Atakan Akkaynak (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.09.2024 - 22:51 Güncelleme: 22.09.2024 - 22:55
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        Çorum FK - Kocaelispor: 0-2
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        STAT: Çorum Şehir Stadyumu

        HAKEMLER: Adnan Deniz Kayatepe, Nurettin Dinçer Demir, Sabri Öğe

        ÇORUM FK: Hasan Hüseyin Akınay, Loick Landre, Zargo Toure, Ferhat Yazgan, Atakan Akkaynak (Dk.86 Ahmethan Köse), Thomas Verheydt (Dk.86 Kabongo Kasongo) Mehdi Boudjemaa (Dk.66 Daniel Avounou) Kerem Kalafat, Geraldo (Dk.90+6 Amar Catic), Erkan Kaş, Eren Karadağ (Dk.66 Burak Süleyman)

        KOCAELİSPOR : Gökhan Değirmenci, Tarkan Serbest, Caner Osmanpaşa, Muharrem Cinan, Ahmet Oğuz (Dk.90+6 Onur Öztonga), Josip Vukovic, Pedrinho, Barış Alıcı (Dk.74 Furkan Gedik), Mijo Caktas (Dk. 60 Yusuf Cihat Çelik), Ryan Mendes, Ahmet Sağat

        GOLLER: Dk. 78 Mesut Can Tunalı, Dk. 90 Furkan Gedik (Kocaelispor)

        KIRMIZI KART: Dk. 90+2 Avounou (Ahlatcı Çorum FK)

        SARI KART: Ahmet Oğuz (Kocaelispor)

        1'inci Lig'in 6'ncı haftasında Çorum FK, sahasında konuk ettiği Kocaelispor'a 2-0 mağlup oldu.

        78’inci dakikada gelişen Kocaelispor atağında ceza yayında topla buluşan Mesut Can Tunalı, uzak köşeye yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 0-1.

        90'ıncı dakikada Furkan Gedik topla hareketlendi ceza yayı üzerinde Ahmet Sagat ile duvar pasında topla sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun yerden uzak köşeye sert vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 0-2.

        90+3'üncü dakikada Avounou bariz gol şansından rakibini düşürdüğü için kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

        Maçta başka önemli bir pozisyon olmayınca Kocaelispor, 2-0 galip geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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