Çorum FK - Kocaelispor: 0-2

90'ıncı dakikada Furkan Gedik topla hareketlendi ceza yayı üzerinde Ahmet Sagat ile duvar pasında topla sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun yerden uzak köşeye sert vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 0-2.

1'inci Lig'in 6'ncı haftasında Çorum FK, sahasında konuk ettiği Kocaelispor'a 2-0 mağlup oldu.

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