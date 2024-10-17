Çorum'da tanker ile minibüs çarpıştı; 1 ölü, 22 yaralı (2)

Çorum'un Alaca ilçesinde işçileri taşıyan servis minibüsü ile zift yüklü tankerin çarpıştığı kazada yaralı sayısı, 22'ye yükseldi. Kazada ölen kişinin de minibüsteki Nurten Akbaş olduğu belirlendi.

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