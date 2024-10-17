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        Çorum'da tanker ile minibüs çarpıştı; 1 ölü, 22 yaralı (2)

        YARALISAYISI 22'E YÜKSELDİÇorum'un Alaca ilçesinde işçileri taşıyan servis minibüsü ile zift yüklü tankerin çarpıştığı kazada yaralı sayısı, 22'ye yükseldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 11:29 Güncelleme: 17.10.2024 - 11:29
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        Çorum'da tanker ile minibüs çarpıştı; 1 ölü, 22 yaralı (2)
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        YARALISAYISI 22'E YÜKSELDİ

        Çorum'un Alaca ilçesinde işçileri taşıyan servis minibüsü ile zift yüklü tankerin çarpıştığı kazada yaralı sayısı, 22'ye yükseldi. Kazada ölen kişinin de minibüsteki Nurten Akbaş olduğu belirlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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