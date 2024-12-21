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        Park halindeki 2 araca pompalı tüfekle ateş açıp, kaçtılar

        ÇORUM'dapark halindeki 2 hafif ticari araç kimliği belirsiz kişilece pompalı tüfekle ateş açıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 09:28 Güncelleme: 21.12.2024 - 09:30
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        Park halindeki 2 araca pompalı tüfekle ateş açıp, kaçtılar
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        ÇORUM'dapark halindeki 2 hafif ticari araç kimliği belirsiz kişilece pompalı tüfekle ateş açıldı. Kaçan 3 şüpheli aranıyor.

        Olay, dün akşam saatlerinde Gülabibey Mahallesi'nde meydana geldi. Park halinde bulunan E.Y.'ye ait 05 KF 585 plakalı hafif ticari araç ile O.Y.'ye ait 19 KZ 202 plakalı hafif ticari araca, motosikletle geçen 3 kişi pompalı tüfekle ateş açtı. Silah seslerini duyanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Bölgeye çok sayıda polis ekibi gönderildi. İncelemede, çok sayıda boş kovan bulundu. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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