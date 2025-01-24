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        Traktörünü çukura gömüp, jandarmaya çalındı ihbarı yaptı

        ÇORUM'un Mecitözü ilçesinde traktörünü çukura gömüp, jandarmaya çalındığı ihbarında bulunan A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 19:44 Güncelleme: 24.01.2025 - 19:50
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        Traktörünü çukura gömüp, jandarmaya çalındı ihbarı yaptı
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        ÇORUM’un Mecitözü ilçesinde traktörünü çukura gömüp, jandarmaya çalındığı ihbarında bulunan A.M., olayı planladığı anlaşılınca gözaltına alındı. A.M. jandarmaya verdiği ifadede suçunu itiraf etti.

        Çorum’un Mecitözü ilçesinde A.M., tarlasında çalıştığı sırada traktörünün çalındığı iddiasıyla İl Jandarma Komutanlığı’na şikayette bulundu. Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma, A.M.’nin çelişkili ifade vermesi üzerine soruşturmayı derinleştirdi. Ekipler, bölgede yaptığı kontrollerde traktörün sahibi tarafından çukura gömüldüğü ve üzerinin de ağaç dallarıyla kapatıldığını tespit etti. A.M., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. A.M.'nin jandarmaya verdiği ifadede suçunu itiraf ettiği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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