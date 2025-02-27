Köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı otomobiliyle takla attı: 3 yaralı

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Alaca ilçesi Yenice köyü yakınlarında meydana geldi. 34 CKS 299 plakalı otomobilin sürücüsü Tuğba Demir (34), aniden önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkan otomobil, takla attı. Kazada otomobil sürücüsü ile yanında bulunan Gülçimen Özdemir (36) ile Melisa Bay (14) yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekiplerince Alaca Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedaviye alındı.

ÇORUM'un Alaca ilçesinde, sürücüsünün köpeğe çarpmamak için ani manevra yaptığı otomobil, takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı.

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