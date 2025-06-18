Çorum'da keneden 1 kişi öldü

Olay, Alaca ilçesi Tutluca köyünde meydana geldi. İddiaya göre; İsmet Arslan, vücuduna kene yapıştığını fark edip Alaca Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Arslan, bugün, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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