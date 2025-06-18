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        Çorum'da keneden 1 kişi öldü

        ÇORUM'da İsmet Arslan (51), tarlada vücuduna yapışan keneden rahatsızlanıp kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 15:27 Güncelleme: 18.06.2025 - 15:27
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        Çorum'da keneden 1 kişi öldü
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        ÇORUM’da İsmet Arslan (51), tarlada vücuduna yapışan keneden rahatsızlanıp kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Olay, Alaca ilçesi Tutluca köyünde meydana geldi. İddiaya göre; İsmet Arslan, vücuduna kene yapıştığını fark edip Alaca Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Arslan, bugün, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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