Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da 5 katlı binada yangın paniği

        ÇORUM'da 5 katlı binanın en üst katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 02:26 Güncelleme: 23.07.2025 - 02:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da 5 katlı binada yangın paniği
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ÇORUM’da 5 katlı binanın en üst katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Kız arkadaşının içeride olduğunu zanneden H.M., itfaiye ekipleri tarafından güçlükle sakinleştirildi. Yangın kontrol altına alındıktan sonra yapılan incelemede dairede kimsenin olmadığı belirlendi

        Yangın saat 23.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Melikgazi 3. Sokak'taki bir apartmanda çıktı. Emek Apartmanının 4'üncü katından dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler binada oturanları tahliye etti. Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından daire kapısı kırılarak yangına müdahale edildi. Kurye olarak çalışan H.M., kız arkadaşının içeride olduğunu zannederek önce binaya koşarak girdi. Tekrar binadan koşarak dışarıya çıkan H.M., bu kez de itfaiye merdivenine tırmandı. Polis ekiplerinin müdahalesi ile H.M., merdivenden indirilirken, itfaiye ve polis ekipleri yanan dairede kimsenin olmadığını belirledi. H.M., kısa süreli baygınlık geçirirken ambulansta tedavi edildi.

        Kontrol altına alınan yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sakarya'da, Bilecik'te, İzmir'de, Karabük'te ve Eskişehir'de yangın
        Sakarya'da, Bilecik'te, İzmir'de, Karabük'te ve Eskişehir'de yangın
        İşte Roketsan'ın 7 ürünü
        İşte Roketsan'ın 7 ürünü
        Galatasaray'ın Tete davasında karar çıktı!
        Galatasaray'ın Tete davasında karar çıktı!
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Trump: Şi Cinping beni davet etti
        Trump: Şi Cinping beni davet etti
        İtalya'dan Szymanski'ye teklif!
        İtalya'dan Szymanski'ye teklif!
        Kremlin'den 'mucize beklemeyin' mesajı
        Kremlin'den 'mucize beklemeyin' mesajı
        Topçular Kulübü'nün 4. bölümü yayında!
        Topçular Kulübü'nün 4. bölümü yayında!
        "İsrail Suriye'yi bölmeyi amaçlıyor"
        "İsrail Suriye'yi bölmeyi amaçlıyor"
        Fenerbahçe'ye sponsorluğu ile gündeme gelen Hamdi Ulukaya kimdir?
        Fenerbahçe'ye sponsorluğu ile gündeme gelen Hamdi Ulukaya kimdir?
        Galatasaray Bankalar Birliği'nden çıkıldığını açıkladı!
        Galatasaray Bankalar Birliği'nden çıkıldığını açıkladı!
        Antalya’nın reklam filmini 430 milyon kişi izledi
        Antalya’nın reklam filmini 430 milyon kişi izledi
        Kim dolardan daha güçlü?
        Kim dolardan daha güçlü?
        Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri son noktayı koydu!
        Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri son noktayı koydu!
        ChatGPT’nin karanlık yüzü!
        ChatGPT’nin karanlık yüzü!
        "Barış istiyorsan caydırıcılığını en üst düzeyde tutmak zorundasın"
        "Barış istiyorsan caydırıcılığını en üst düzeyde tutmak zorundasın"
        İsrail'den 'Eurofighter' çıkışı: Türkiye'ye satmayın
        İsrail'den 'Eurofighter' çıkışı: Türkiye'ye satmayın
        Rusya ve Ukrayna yeniden İstanbul'da bir araya gelecek
        Rusya ve Ukrayna yeniden İstanbul'da bir araya gelecek
        Macaristan'ı erteledi, Manisa'yı hızlandırdı
        Macaristan'ı erteledi, Manisa'yı hızlandırdı
        Sadece 1 günde kaçabileceğiniz 8 ada
        Sadece 1 günde kaçabileceğiniz 8 ada

        Benzer Haberler

        Çorum'da arkadaşı tarafından kazara vurulan kişi yaralandı
        Çorum'da arkadaşı tarafından kazara vurulan kişi yaralandı
        Çorum'da bir apartmanın 4. katında çıkan yangın söndürüldü
        Çorum'da bir apartmanın 4. katında çıkan yangın söndürüldü
        Çorum'da bacağının üstünden traktör geçen kişi yaralandı
        Çorum'da bacağının üstünden traktör geçen kişi yaralandı
        Osmancık'ta 5. etap toplu konutların temeli atıldı
        Osmancık'ta 5. etap toplu konutların temeli atıldı
        Çorum'da Baltacı Mehmed Paşa için anıt mezar yapıldı
        Çorum'da Baltacı Mehmed Paşa için anıt mezar yapıldı
        Çorum'da çeşitli suçlardan aranan 13 şüpheli yakalandı
        Çorum'da çeşitli suçlardan aranan 13 şüpheli yakalandı