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        Çorum'da 2 kişi pazar yerine ateş açıp, kaçtı; 1'i ağır, 8 yaralı

        ÇORUM'da henüz kimliği belirlenemeyen 2 kişi, pazar yerine tabanca ve tüfekle ateş açıp, kaçtı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 08:57 Güncelleme: 26.07.2025 - 09:00
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        Çorum'da 2 kişi pazar yerine ateş açıp, kaçtı; 1'i ağır, 8 yaralı
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        ÇORUM’da henüz kimliği belirlenemeyen 2 kişi, pazar yerine tabanca ve tüfekle ateş açıp, kaçtı. Saldırıda ilk belirlemelere göre 1’i ağır, 8 kişi yaralandı.

        Olay, saat 08.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Pazar yerine gelen 2 kişi, tabanca ve tüfekle ateş açıp, kaçtı. Saldırıda 1’i ağır 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

        Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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