Çorum'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ÇORUM (AA) - Çorum'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Sürücülerinin kimlikleri öğrenilemeyen 31 B 3932 plakalı otomobil ile 19 ES 386 plakalı hafif ticari araç, Yavruturna Mahallesi Esnafevleri 4. Sokak'ta çarpıştı.

Savrulan otomobilin çarptığı yaya Orhan G. yaralandı.



Kazanın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.