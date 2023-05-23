Çorum'da dolu etkili oldu

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ÇORUM (AA) - Çorum'un Mecitözü ilçesinde dolu etkili oldu.

İlçede ikindi saatlerinde başlayan ve bir süre devam eden sağanak, doluya dönüştü.



Dolu nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.



Yağışla birlikte ilçe beyaz örtüyle kaplandı.

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