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        Laçin Gençlik Merkezi'nde aşure dağıtıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 18:37
        Laçin Gençlik Merkezi'nde aşure dağıtıldı

        ÇORUM (AA) - Çorum'un Laçin ilçesinde vatandaşlara aşure ikram edildi.

        Laçin Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce muharrem ayı dolayısıyla hazırlanan aşure Laçin Gençlik Merkezi'nde vatandaşa ikram edildi.

        Çorum İl Gençlik ve Spor Müdürü Cemil Çağlar, aşurenin birlik ve beraberliğin sembollerinden olduğunu belirterek, "Bu yüzden muharrem ayının içerisinde olduğumuz bu günlerde vatandaşlarımız arasındaki birlik ve beraberliği güçlendirmek, kardeşliği pekiştirmek için aşure dağıtımını gerçekleştiriyoruz." dedi.

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