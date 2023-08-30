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        Çorum'un ilçelerinde Büyük Zafer'in 101. yılı kutlanıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 15:24 Güncelleme: 30.08.2023 - 15:36
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        Çorum'un ilçelerinde Büyük Zafer'in 101. yılı kutlanıyor
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        ÇORUM (AA) - Çorum'un ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.

        Kargı Kaymakam Vekili Taha Soydaş, Hükümet Konağı bahçesindeki Atatürk büstüne çelenk sunduktan sonra makamında tebrikleri kabul etti.

        Kutlama etkinlikleri kapsamında Kaymakamı Taha Soydaş, Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen, Cumhuriyet Savcısı Yunus Çiçek, İlçe Emniyet Amiri Çağatay Özyılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Üst Teğmen Murat Şimşek ve vatandaşlar, Kargı Şehitliği'ni ziyaret ederek, şehitlerin ruhu için dua etti.

        - Osmancık

        Osmancık ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü nedeniyle düzenlenen törende Osmancık Kaymakam Vekili Taha Soydaş, Hükümet Konağı bahçesindeki Atatürk büstüne çelenk sundu.

        Osmancık Askerlik Şubesi Başkanvekili Asteğmen Ali Haydar Aydın, törende yaptığı konuşmada, Türk milletinin 20 Ağustos 1922'de tarihinin en şanlı zaferlerinden birini elde ettiğini söyledi.

        Büyük taarruzun "Ya İstiklal Ya Ölüm" parolası ile başladığını anımsatan Aydın "Bu büyük zafer Türk'ün bağrına dayanan hançerin ulusça sökülmesi, özgürlük ve haysiyetimizi yok etmek isteyenlerin dize getirilmesi destanıdır." diye konuştu.

        Osmancık Kaymakam Vekili Taha Soydaş'ın Kaymakamlık makamında tebrikleri kabulüyle devam eden programın ardından Osmancık Şehitliği ziyaret edilerek Kur’an-ı Kerim okundu, şehitlerin kabirlerine karanfil bırakıldı.

        Törene, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Cumhuriyet Savcısı Muhammed Nimetullah Özer, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Dilbaz, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Başçavuş Yücel Başar, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

        - Oğuzlar

        Oğuzlar Kaymakamı Ali Emre Tekin ve Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, Büyük Zafer'in 101. yıl dönümü nedeniyle Oğuzlar 100. Yıl Parkı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden etkinlikte Astsubay Kıdemli Çavuş Uğur Kayabaşı, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

        Törene, Oğuzlar İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Murat Okur, İlçe Emniyet Amiri Esat Çelik ile vatandaşlar katıldı.

        - Dodurga

        Dodurga Kaymakamı Ramazan Çelebi ve Dodurga Belediye Başkan Vekili Mahmut Çoban, kutlama etkinlikleri çerçevesinde Hükümet Konağı önündeki Atatürk büstüne çelenk sundu.

        Törende şehitler için saygı duruşunda bulunulduktan sonra İstiklal Marşı okundu.

        Kaymakam Çelebi, törenin ardından makamında tebrikleri kabul etti.

        - İskilip

        Çorum Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla İskilip Kaymakamlığı önündeki Atatürk büstüne çelenk bıraktı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona eren törenin ardından Kanyılmaz, Kaymakamlık makamında tebrikleri kabul etti.

        Tebriklerin kabulünün ardından protokol üyeleri, Hacı Karani Mezarlığı'ndaki şehitlerin kabirlerini ziyaret etti.

        Törene, İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, İskilip İlçe Garnizon Komutanı Üsteğmen Hakan Güven ile vatandaşlar katıldı.

        - Uğurludağ

        Çorum Valiliği Hukuk Müşaviri Temel Ayca ve Bayat Belediye Başkanı Remzi Torun, Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Şehitler için saygı duruşunda bulunulduktan sonra İstiklal Marşı'nın okunduğu törende Jandarma Astsubay Çavuş Muhammed Alican, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

        Törenin ardından Ayca ve Torun, katılımcıların bayramını tebrik etti.

        - Boğazkale

        Boğazkale ilçesinde Büyük Zafer'in 101. yıl dönümü dolayısıyla Boğazkale Şehit Mustafa Karasakal Çok Programlı Anadolu Lisesi bahçesinde tören düzenlendi.

        Boğazkale Kaymakam Vekili Hicabi Aytemür ve Boğazkale Belediye Başkanı Mesut Ocaklı, törende okul bahçesindeki Atatürk büstüne çelenk bıraktı.

        Ardından Aytemür, Kaymakamlık makamında tebrikleri kabul etti.

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