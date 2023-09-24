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        Çorum'da cevizden düşen kişi ağır yaralandı

        Çorum'un Dodurga ilçesinde ceviz ağacından düşen kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 17:31 Güncelleme: 24.09.2023 - 17:31
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        Çorum'da cevizden düşen kişi ağır yaralandı
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        Çorum’un Dodurga ilçesinde ceviz ağacından düşen kişi ağır yaralandı.

        İlçe merkezine yaklaşım bir kilometre uzaklıkta bulunan bahçesinde ceviz hasadı yapan Şaban B. (54), ağaçtan düştü.

        Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan Şaban B, ambulansla kaldırıldığı Dodurga Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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