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        Çorum'da minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

        Çorum'un Sungurlu ilçesinde minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 21:47 Güncelleme: 21.11.2023 - 21:50
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        Çorum'da minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
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        Çorum'un Sungurlu ilçesinde minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

        A.E. idaresindeki 19 TA 357 plakalı otomobil, Sungurlu-Ankara kara yolu 19. kilometresinde D.K. yönetimindeki 06 DK 6119 plakalı minibüsle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler ve otomobilde bulunan A.İ, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle ulaşım bir müddet kontrollü sağlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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