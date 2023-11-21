Çorum'da minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

A.E. idaresindeki 19 TA 357 plakalı otomobil, Sungurlu-Ankara kara yolu 19. kilometresinde D.K. yönetimindeki 06 DK 6119 plakalı minibüsle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ve otomobilde bulunan A.İ, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşım bir müddet kontrollü sağlandı.

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