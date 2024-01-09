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        GÜNCELLEME - Çorum'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

        Çorum'un Alaca ilçesinde takla attıktan sonra yanmaya başlayan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 15:35 Güncelleme: 09.01.2024 - 15:35
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        GÜNCELLEME - Çorum'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
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        Çorum'un Alaca ilçesinde takla attıktan sonra yanmaya başlayan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        M.K. idaresindeki 19 LP 560 plakalı otomobil, Çorum-Yozgat kara yolu Alaca Emniyet Kavşağı'nda kaldırıma çarptıktan sonra takla attı.

        Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 50 metre sürüklenen otomobilde yangın çıktı.

        Yaralanan sürücü ve yanında bulunan E.T, araçtan kendi imkanlarıyla çıktı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından ambulansla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Alaca Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında araçta hasar oluştu.

        Öte yandan kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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