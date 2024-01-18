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        Ahlatcı Çorum FK, yarın deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak

        Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Ahlatcı Çorum FK, yarın deplasmanda Bitexen Giresunspor'a konuk olacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 13:24 Güncelleme: 18.01.2024 - 13:24
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        Ahlatcı Çorum FK, yarın deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak
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        Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Ahlatcı Çorum FK, yarın deplasmanda Bitexen Giresunspor'a konuk olacak.

        Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacak maç, saat 20.00'de başlayacak.

        Kırmızı-siyahlı ekipte, Tuzlaspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Erkan Kaş ve Zargo Toure ile tedavisi süren Atakan Cangöz forma giyemeyecek.

        Oynadığı son 6 maçta 5 galibiyet, bir beraberlik alan Çorum ekibi, Giresunspor'u da mağlup ederek galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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