Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da bir kişi parkta buluştuğu kişiyi tabancayla yaraladı

        Çorum'un Alaca ilçesinde bir kişi parkta buluştuğu kişiyi tabancayla ateş ederek yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 20:14 Güncelleme: 06.10.2024 - 20:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da bir kişi parkta buluştuğu kişiyi tabancayla yaraladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çorum’un Alaca ilçesinde bir kişi parkta buluştuğu kişiyi tabancayla ateş ederek yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı.

        Alınan bilgiye göre, Yıldızhan Mahallesi Müjde Sokak’ta parkta buluşan Furkan K. ile Fatih Y. arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine Furkan K, Fatih Y’ye tabanca ile ateş ederek olay yerinden kaçtı.

        Yaralanan Fatih Y, kendi imkanlarıyla Alaca Devlet Hastanesi’ne gitti.

        Yaralı, doktorların müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

        Polis ekiplerinin şüpheliyi yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

        Öte yandan, şüphelinin aracı ile gelişi, yaralıya ateş etmesi ve aracı ile kaçması güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Heyecan devam ediyor!
        Heyecan devam ediyor!
        Nişantaşı'nda iki gece üst üste silahlı saldırı
        Nişantaşı'nda iki gece üst üste silahlı saldırı
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Pompalıyla hastane basan kadın tutuklandı
        Pompalıyla hastane basan kadın tutuklandı
        2 kişinin öldüğü elektrik faciasında yeni rapor!
        2 kişinin öldüğü elektrik faciasında yeni rapor!
        "Vatandaşlar farkında olmadan suça bulaşıyor"
        "Vatandaşlar farkında olmadan suça bulaşıyor"
        Platonik aşık dehşetinde can kaybı 2'ye çıktı
        Platonik aşık dehşetinde can kaybı 2'ye çıktı
        Üniversite sistemi değişiyor mu? YÖK'ten açıklama
        Üniversite sistemi değişiyor mu? YÖK'ten açıklama
        Arda Güler rest çekti!
        Arda Güler rest çekti!
        Kasımpaşa'ya VAR engeli!
        Kasımpaşa'ya VAR engeli!
        Acı veda
        Acı veda
        OECD'den 'küresel borçluluk' uyarısı
        OECD'den 'küresel borçluluk' uyarısı
        "Bir sapığım var"
        "Bir sapığım var"
        51. Bölge: Uzaylılar mı, gizli uçaklar mı?
        51. Bölge: Uzaylılar mı, gizli uçaklar mı?
        İsrail'den Beyrut'a "en şiddetli" saldırı!
        İsrail'den Beyrut'a "en şiddetli" saldırı!
        Türkiye'nin panoraması
        Türkiye'nin panoraması
        Şöhret kapısını birlikte araladılar
        Şöhret kapısını birlikte araladılar
        Dünya haritasından silinmiş devletler!
        Dünya haritasından silinmiş devletler!
        Orta Çağ’ın en yanlış anlaşılan tıbbi giysisi
        Orta Çağ’ın en yanlış anlaşılan tıbbi giysisi
        Kasımpaşa'da skandal VAR kararı
        Kasımpaşa'da skandal VAR kararı

        Benzer Haberler

        Çorum'da Yamaç Paraşütü ve Yayla Şenlikleri düzenlendi
        Çorum'da Yamaç Paraşütü ve Yayla Şenlikleri düzenlendi
        Çorum Valisi Çalgan, Dodurga ilçesine ziyarette bulundu
        Çorum Valisi Çalgan, Dodurga ilçesine ziyarette bulundu
        Çorum'da mantar zehirlenmesi şüphesiyle 8 kişi hastaneye kaldırıldı
        Çorum'da mantar zehirlenmesi şüphesiyle 8 kişi hastaneye kaldırıldı
        Çorum'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Çorum'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Çorum'da düğünde havaya ateş edilmesi sonucu 1 kişi yaralandı
        Çorum'da düğünde havaya ateş edilmesi sonucu 1 kişi yaralandı
        Çorum'da devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
        Çorum'da devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı