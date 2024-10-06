Çorum'da bir kişi parkta buluştuğu kişiyi tabancayla yaraladı

Öte yandan, şüphelinin aracı ile gelişi, yaralıya ateş etmesi ve aracı ile kaçması güvenlik kamerasına yansıdı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Furkan K, Fatih Y’ye tabanca ile ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Alınan bilgiye göre, Yıldızhan Mahallesi Müjde Sokak’ta parkta buluşan Furkan K. ile Fatih Y. arasında tartışma çıktı.

Çorum’un Alaca ilçesinde bir kişi parkta buluştuğu kişiyi tabancayla ateş ederek yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı.

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