Çorum'da cerrahi maske takıp etek giyen kişinin silahla ateş ettiği pazarcı ağır yaralandı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaçarken havaya da ateş eden kişi, bölgeden uzaklaştı.

Alınan bilgiye göre, cerrahi maske takan ve etek giyen bir kişi, Bahçelievler Mahallesi'nde kurulan pazar yerinde satış yapan Galip A'ya (31) tabancayla ateş etti.

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