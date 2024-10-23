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        Çorum'da hafif ticari araç ile cipin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

        Çorum'un Alaca ilçesinde hafif ticari araçla cipin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 20:26 Güncelleme: 23.10.2024 - 20:42
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        Çorum'da hafif ticari araç ile cipin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
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        Çorum'un Alaca ilçesinde hafif ticari araçla cipin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Hamit K. idaresindeki 34 EHH 988 plakalı hafif ticari araç, Çorum-Yozgat kara yolu Zile Kavşağı'nda Mehmet Ş'nin kullandığı 06 TC 858 plakalı ciple çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

        Kazada cipte bulunan Benlihan Ş, Hamdi Ş. ve Selma Ş. yaralandı.

        Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından ambulansla Alaca Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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