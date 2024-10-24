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        Çorum'da 9 marketten 13 telefon çalan hırsızlık şüphelisi tutuklandı

        Çorum'da bir zincir marketin şubelerinden telefon çaldığı iddiasıyla yakalanan kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 12:46 Güncelleme: 24.10.2024 - 12:47
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        Çorum'da 9 marketten 13 telefon çalan hırsızlık şüphelisi tutuklandı
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        Çorum’da bir zincir marketin şubelerinden telefon çaldığı iddiasıyla yakalanan kişi tutuklandı.

        Kentte bir zincir marketin 9 farklı şubesinden 13 cep telefonu çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kimliğini belirlediği hırsızlık şüphelisi M.K'yi (26) takibe aldı.

        Teknik ve fiziki takibin ardından şüpheli, konakladığı otelde, çalıntı cep telefonları ile birlikte yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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