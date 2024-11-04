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        Çorum'da devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

        Çorum'un Sungurlu ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 17:36 Güncelleme: 04.11.2024 - 17:36
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        Çorum'da devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
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        Çorum'un Sungurlu ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.

        Faruk Yardımcı idaresindeki 06 ADD 849 plakalı traktör, Kışla köyü yakınlarında devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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