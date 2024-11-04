Çorum'da devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
Çorum'un Sungurlu ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.
Faruk Yardımcı idaresindeki 06 ADD 849 plakalı traktör, Kışla köyü yakınlarında devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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