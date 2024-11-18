Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da çiftçilere 11 milyon liralık tarım makinesi desteği verildi

        Çorum'da tarımsal verimliliği artırmak amacıyla yüzde 70 hibe desteğiyle temin edilen 11 milyon lira bütçeli kombine silaj rulo balya makinesi ve zirai insansız hava aracı, Çorum Ziraat Odası ile Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 13:54 Güncelleme: 18.11.2024 - 14:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da çiftçilere 11 milyon liralık tarım makinesi desteği verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çorum'da tarımsal verimliliği artırmak amacıyla yüzde 70 hibe desteğiyle temin edilen 11 milyon lira bütçeli kombine silaj rulo balya makinesi ve zirai insansız hava aracı, Çorum Ziraat Odası ile Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine teslim edildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, Çorum Ziraat Odası ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğince kentteki çiftçilerin daha iyi şartlarda üretim yapabilmelerine katkı sağlamak amacıyla "Yemde Birlik Gücü Projesi" ve Zirai Mücadelede İHA Kullanımı Projesi" hayata geçirildi.

        DOKAP'ın yüzde 70 hibe desteği sağladığı proje kapsamında 11 milyon liraya temin edilen kombine silaj rulo balya makinesi ve zirai insansız hava aracı, törenle sahiplerine teslim edildi.

        Tarım ve Orman İl Müdürü Hayrullah Göktekin, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, tarımsal verimliliğin artırılması noktasında önemli bir adım attıklarını söyledi.

        Çorum Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir de 2 yıl önce görülen aşırı yağışlar nedeniyle çiftçinin ilaçlama yapmak için araziye girememesinden ötürü zirai insansız hava aracı temin etmek üzere proje hazırladıklarını bildirdi.

        Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya ise yeni alınanla birlikte 5 balya makinesine sahip olduklarını, çiftçilere yerine de zamanında hizmet verdiklerini kaydetti.

        CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat ve İl Genel Meclisi Başkanı Muhammet Fatih Temur da konuşmalarında, makinelerin çiftçilere hayırlı olmasını temenni etti.

        Programa, Vali Yardımcısı Muhammed Gürbüz, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal ve MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak da katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Halk otobüsünde dehşet! Kadını kalçasından bıçakladı!
        Halk otobüsünde dehşet! Kadını kalçasından bıçakladı!
        Muazzez İlmiye Çığ'ın cenaze programı belli oldu
        Muazzez İlmiye Çığ'ın cenaze programı belli oldu
        Ada'dan Osimhen için takas teklifi!
        Ada'dan Osimhen için takas teklifi!
        Eski tip sürücü belgelerinin yenilenme süresi uzatıldı
        Eski tip sürücü belgelerinin yenilenme süresi uzatıldı
        Cimbom'dan Zaha kararı!
        Cimbom'dan Zaha kararı!
        Annenin feryadı: Eşi intihar süsü verdi! Gamze'nin ölümü kamerada!
        Annenin feryadı: Eşi intihar süsü verdi! Gamze'nin ölümü kamerada!
        Bizim Çocuklar, Karadağ karşısında!
        Bizim Çocuklar, Karadağ karşısında!
        BYD'nin yeni fiyatları tartışma yarattı
        BYD'nin yeni fiyatları tartışma yarattı
        Mandalinanın cildi güzelleştirdiği doğru mu?
        Mandalinanın cildi güzelleştirdiği doğru mu?
        Ayliz Duman'ın hayal kırıklığı
        Ayliz Duman'ın hayal kırıklığı
        Kahreden kaza! Anne ve kızı can verdi!
        Kahreden kaza! Anne ve kızı can verdi!
        Akıllara durgunluk veren hırsızlık! 28 milyon TL'lik altını böyle çaldı!
        Akıllara durgunluk veren hırsızlık! 28 milyon TL'lik altını böyle çaldı!
        Rami Malek, Galata Köprüsü'nde
        Rami Malek, Galata Köprüsü'nde
        38 dakikalık kritik kayıt! İyileştirme yapılabilir mi?
        38 dakikalık kritik kayıt! İyileştirme yapılabilir mi?
        Konutta 52 ayın en düşük fiyat artışı
        Konutta 52 ayın en düşük fiyat artışı
        En çok hangi bölge kazandırdı?
        En çok hangi bölge kazandırdı?
        Uykusuzluk sorunu nasıl çözülür?
        Uykusuzluk sorunu nasıl çözülür?
        Yenidoğan çetesi ilk kez hakim karşısında: 47 sanık için hesap zamanı
        Yenidoğan çetesi ilk kez hakim karşısında: 47 sanık için hesap zamanı
        "2026'da hanelerimizin yarısınının gaz ihtiyacını kendimiz sağlayacağız"
        "2026'da hanelerimizin yarısınının gaz ihtiyacını kendimiz sağlayacağız"
        "İçinde bulunmak istediğim bir projeydi"
        "İçinde bulunmak istediğim bir projeydi"

        Benzer Haberler

        Çorum'da çıkan yangında anne ve oğlu hayatını kaybetti
        Çorum'da çıkan yangında anne ve oğlu hayatını kaybetti
        Tırın makaslaması sonucu Çorum-Samsun kara yolu 1 saat ulaşıma kapandı
        Tırın makaslaması sonucu Çorum-Samsun kara yolu 1 saat ulaşıma kapandı
        AK Parti Çorum Milletvekili Ahlatcı'dan doğal gaz patlamasından etkilenen e...
        AK Parti Çorum Milletvekili Ahlatcı'dan doğal gaz patlamasından etkilenen e...
        Çorum'da PIKTES+ Projesi kapsamında etkinlik yapıldı
        Çorum'da PIKTES+ Projesi kapsamında etkinlik yapıldı
        Çorum'da patlamada hasar gören binanın yıkımına başlandı
        Çorum'da patlamada hasar gören binanın yıkımına başlandı
        Çorum'da doğal gaz kaynaklı patlamada kullanılamaz hale gelen binanın yıkım...
        Çorum'da doğal gaz kaynaklı patlamada kullanılamaz hale gelen binanın yıkım...