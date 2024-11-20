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        Çorum'da pompalı tüfeğin kazara ateş alması sonucu 2 kişi yaralandı

        Çorum'da 17 yaşındaki çocuğun oynadığı silahın ateş alması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 19:39 Güncelleme: 20.11.2024 - 19:57
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        Çorum'da pompalı tüfeğin kazara ateş alması sonucu 2 kişi yaralandı
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        Çorum’da 17 yaşındaki çocuğun oynadığı silahın ateş alması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Yeniyol Mahallesi Kulaksız Sokak’taki bir işyerinde M.A'nın (17) oynadığı pompalı tüfeğin kazara ateş alması sonucu, iş yerinin önünde bulunan S.M. (18) ile B.Ş. (24) yaralandı.

        İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yarlılardan B.Ş, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, saçma isabet eden S.M. ise ambulansta ayakta tedavi oldu.

        Gözaltına alınan şüpheli, polis merkezine götürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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