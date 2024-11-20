Çorum'da pompalı tüfeğin kazara ateş alması sonucu 2 kişi yaralandı

Yarlılardan B.Ş, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, saçma isabet eden S.M. ise ambulansta ayakta tedavi oldu.

Yeniyol Mahallesi Kulaksız Sokak’taki bir işyerinde M.A'nın (17) oynadığı pompalı tüfeğin kazara ateş alması sonucu, iş yerinin önünde bulunan S.M. (18) ile B.Ş. (24) yaralandı.

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