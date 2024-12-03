Çorum'da köyde yiyecek arayan kurtlar güvenlik kamerasınca kaydedildi
Çorum'un Kargı ilçesinde aç kalan 2 kurdun köyde yiyecek aradığı anlar görüntülendi.
Çorum'un Kargı ilçesinde aç kalan 2 kurdun köyde yiyecek aradığı anlar görüntülendi.
Bozarmut köyü muhtarı Ramazan Durmuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, karla kaplı bölgede kurtların yiyecek bulamadığı için köye gelmiş olabileceğini söyledi.
Köyün güvenlik kamerasını kontrol ettiğinde 2 kurdu yiyecek ararken gördüğünü belirten Durmuş, "Kırsal bölgelerde yiyecek bulmakta zorlanan kurtların köye kadar indiğini tahmin ediyoruz. Oldukça endişelendik. Hayvanlarımıza saldırmalarından korktuk. Köy halkımızı uyararak dikkatli davranmalarını istedik." dedi.
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