Çorum'da haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

İlk belirlemelere göre vücudunda kesici alet ya da darp izi bulunmayan Babadağ'ın cenazesi, ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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