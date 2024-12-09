Çorum'da 2 kişiyi silahla yaralayan şüpheli yakalandı

Gülabibey Mahallesi Cumhuriyet 1. Sokak'ta, aralarında husumet olduğu öğrenilen Kaan B. ile Nihat Y. arasında tartışma çıkmıştı. Nihat Y, tüfekle ateş ederek Kaan B'yi ayağından, o sırada yoldan geçen Yaşar Ö'yü ise kolundan yaraladıktan sonra olay yerinden kaçmıştı.

Cumhuriyet 1. Sokak'ta tartıştığı Kaan B. ile o sırada yoldan geçen Yaşar Ö'yü silahla ateş ederek yaraladıktan sonra olay yerinden kaçan Nihat Y, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Çorum'da tartıştığı kişiyi ve o sırada yoldan geçen vatandaşı silahla yaralayan şüpheli yakalandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.