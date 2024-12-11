Çorum'da bir kişi darbedilmesi sonucu yaralandı

Sağlık ekiplerince parkta ilk müdahalesi yapılan D.D, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İddiaya göre, Üçtutlar Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Caddesi'nde bir işletmede D.D. ile iş yeri çalışanları arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

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