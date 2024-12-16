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        GÜNCELLEME - Çorum'da 18 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

        Çorum'da 18 lise öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 21:25 Güncelleme: 16.12.2024 - 21:25
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        GÜNCELLEME - Çorum'da 18 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
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        Çorum'da 18 lise öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

        Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Yerli Malı Haftası etkinlikleri kapsamında evlerinden getirdikleri yiyecekleri yiyen 18 öğrenci bir süre sonra rahatsızlandı.

        İhbar üzerine okula sağlık ekipleri sevk edildi.

        Bulantı ve kusma şikayeti olan öğrenciler, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel hastanelere kaldırıldı.

        Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Çorum Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencilerinin Yerli Malı Haftası kutlaması yapmak için evden getirdikleri yiyecekleri tüketmeleri sonrası birkaç öğrencinin rahatsızlandığı bildirildi.

        Öğrencilerin şikayeti üzerine okul idaresince 112'ye haber verildiği belirtilen açıklamada, "Rahatsızlık yaşayan öğrencilerle birlikte diğer öğrenciler de gıda zehirlenmesi olabileceği düşünülerek tedbiren hastaneye sevk edilmiştir. Bu öğrencilerden 8’inin Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, 10’unun ise özel hastanelerde tetkikleri yapılmış olup, tetkikler sonrasında herhangi bir gıda zehirlenmesi olmadığı tespit edilmiş, tüm öğrenciler evlerine gönderilmiştir." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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