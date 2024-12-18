Çorum'da bir kişi evini kurşunladığını iddia ettiği kişinin aracına zarar verdi

Çorum'da bir eve silahlı saldırı düzenlenmesi ve bir otomobile baltayla saldırılmasıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, C.B'ye ait Kale Mahallesi Zafer 8. Sokak'ta bulunan eve tabancayla ateş edildi.

Evinin kurşunlandığını öğrenen C.B, şüphelendiği A.G'nin Gülabibey Mahallesi Beytepe 3. Cadde'de bulunan otomobiline baltayla zarar verdi.