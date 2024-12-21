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        Çorum'da sokakta rastgele ateş eden kişi ya da kişiler aranıyor

        Çorum'da sokakta silahla havaya ateş edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 10:33 Güncelleme: 21.12.2024 - 10:38
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        Çorum'da sokakta rastgele ateş eden kişi ya da kişiler aranıyor
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        Çorum’da sokakta silahla havaya ateş edildi.

        Alınan bilgiye göre, otomobil ile Gülabibey Mahallesi Yenidoğan 3. Sokak'a gelen kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce havaya ateş açıldı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

        Olay yeri inceleme ekiplerince yapılan çalışmada, sokakta boş kovanlar tespit edildi.

        Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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