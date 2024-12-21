Çorum'da öğrencilerin aileleriyle boyadıkları su kabakları sergilendi

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile öğrencilerin çok yönlü gelişiminin desteklenmesinin hedeflendiğine dikkati çeken Çağlar, bu sürece ailelerin de katılmasının son derece önemli olduğunu vurguladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, serginin açılış töreninde yaptığı konuşmada, okul-veli iş birliğinin en güzel örneklerinden birinin su kabağı boyama etkinliğinde görüldüğünü bildirdi.

Proje kapsamında Fatih Sultan Mehmet İlkokulu 2 ve 4. sınıf öğrencileri, öğretmenleri ve velileri iş birliğinde "su kabağı boyama etkinliği" yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığınca Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında öğrencilerin eğitim öğretim sürecinde ailelerinin etkinliğini artırmak amacıyla "Ailemle Eğitim Yolculuğum Projesi" hayata geçirildi.

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