Çorum'da kamyonun çarptığı yaya hastanede hayatını kaybetti
Çorum'un Kargı ilçesinde kamyonun çarptığı yaya hastanede yaşamını yitirdi.
Çorum'un Kargı ilçesinde kamyonun çarptığı yaya hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Şükrü T. idaresindeki İl Özel İdaresine ait kamyon, Atatürk Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan İsmet Ç'ye (78) çarptıktan sonra kaza yerinden uzaklaştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, kaldırıldığı Ahmet Hamdi Akpınar Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Sürücü ise polis ekiplerince D-100 kara yolunda yakalanarak gözaltına alındı.
Sürücünün ilk ifadesinde, kazayı fark etmediğini söylediği öğrenildi.
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