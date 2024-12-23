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        Çorum'da kamyonun çarptığı yaya hastanede hayatını kaybetti

        Çorum'un Kargı ilçesinde kamyonun çarptığı yaya hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 19:12 Güncelleme: 23.12.2024 - 19:12
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        Çorum'da kamyonun çarptığı yaya hastanede hayatını kaybetti
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        Çorum'un Kargı ilçesinde kamyonun çarptığı yaya hastanede yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, Şükrü T. idaresindeki İl Özel İdaresine ait kamyon, Atatürk Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan İsmet Ç'ye (78) çarptıktan sonra kaza yerinden uzaklaştı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, kaldırıldığı Ahmet Hamdi Akpınar Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Sürücü ise polis ekiplerince D-100 kara yolunda yakalanarak gözaltına alındı.

        Sürücünün ilk ifadesinde, kazayı fark etmediğini söylediği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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