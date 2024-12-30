Çorum'da yangın çıkan eve eşyalarını almak için giren kişi dumandan etkilendi
Çorum'un Mecitözü ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.
Çorum'un Mecitözü ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.
Camikebir Mahallesi'nde Cuma T'ye ait evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanları fark eden ev sakinleri, dışarı çıkarak 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerinden yardım istedi.
Bunun üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Bu sırada bazı eşyalarını almak için tekrar eve girdiği öğrenilen Neşat U, ekipler tarafından baygın halde bulundu.
Ambulansla Mecitözü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Neşat U., ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Ankara'da bir askeri birlikte astsubay başçavuş olarak görev yaptığı ve izinli olarak memleketine geldiği öğrenilen Neşat U'nun yoğun bakım servisinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
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