Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da yangın çıkan eve eşyalarını almak için giren kişi dumandan etkilendi

        Çorum'un Mecitözü ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 10:09 Güncelleme: 30.12.2024 - 10:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da yangın çıkan eve eşyalarını almak için giren kişi dumandan etkilendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çorum'un Mecitözü ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

        Camikebir Mahallesi'nde Cuma T'ye ait evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Dumanları fark eden ev sakinleri, dışarı çıkarak 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerinden yardım istedi.

        Bunun üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Bu sırada bazı eşyalarını almak için tekrar eve girdiği öğrenilen Neşat U, ekipler tarafından baygın halde bulundu.

        Ambulansla Mecitözü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Neşat U., ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Ankara'da bir askeri birlikte astsubay başçavuş olarak görev yaptığı ve izinli olarak memleketine geldiği öğrenilen Neşat U'nun yoğun bakım servisinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        2.1 milyar TL'lik bungalov sarmalı!
        2.1 milyar TL'lik bungalov sarmalı!
        Eski belediye başkanı ve oğlu restoranda öldürülmüştü! 19 yıl sonra flaş gelişme!
        Eski belediye başkanı ve oğlu restoranda öldürülmüştü! 19 yıl sonra flaş gelişme!
        Gözler maaş zamlarında
        Gözler maaş zamlarında
        2024'te dünya ne yaşadı?
        2024'te dünya ne yaşadı?
        2024'ün en çok kazanan futbolcuları!
        2024'ün en çok kazanan futbolcuları!
        3 ay önce evlenmişti! Boşanma aşamasında 20'den fazla bıçak darbesi!
        3 ay önce evlenmişti! Boşanma aşamasında 20'den fazla bıçak darbesi!
        “Beşiktaş’ı güzel günlere hep birlikte taşıyacağız”
        “Beşiktaş’ı güzel günlere hep birlikte taşıyacağız”
        Yağmur ve kar uyarısı! Bu iller dikkat
        Yağmur ve kar uyarısı! Bu iller dikkat
        Metrobüste tekme ve yumruklu kavga!
        Metrobüste tekme ve yumruklu kavga!
        Otomotiv sanayisinden Avrupa uyarısı
        Otomotiv sanayisinden Avrupa uyarısı
        Kanka kelimesi nereden geliyor?
        Kanka kelimesi nereden geliyor?
        Trump'ın geri istediği kanal nasıl ABD kontrolüne geçmişti?
        Trump'ın geri istediği kanal nasıl ABD kontrolüne geçmişti?
        Dünyanın en ilginç 10 yılbaşı yemeği
        Dünyanın en ilginç 10 yılbaşı yemeği
        Yerli kargo İHA ilk kez envantere girdi
        Yerli kargo İHA ilk kez envantere girdi
        Eski ABD Başkanı 100 yaşında öldü
        Eski ABD Başkanı 100 yaşında öldü
        Güney Kore'de Yoon için tutuklama talebi
        Güney Kore'de Yoon için tutuklama talebi
        "Dağda yaşıyorum"
        "Dağda yaşıyorum"
        G.Saray'da Ziyech'e sürpriz talip!
        G.Saray'da Ziyech'e sürpriz talip!
        Ya Voldemort haklıysa?
        Ya Voldemort haklıysa?
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi

        Benzer Haberler

        Çorum'da gövdesi yanmaya başlayan ağaç söndürüldü
        Çorum'da gövdesi yanmaya başlayan ağaç söndürüldü
        Çorum'da akrabalar arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı
        Çorum'da akrabalar arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı
        Çorum'da kaz dövüşü yaptırdığı belirlenen 70 kişiye 7 bin 216'şar lira ceza
        Çorum'da kaz dövüşü yaptırdığı belirlenen 70 kişiye 7 bin 216'şar lira ceza
        Çorum'da Kore gazisi Abdullah Topal vefat etti
        Çorum'da Kore gazisi Abdullah Topal vefat etti
        Bez bebek içerisinde uyuşturucu ele geçirildi
        Bez bebek içerisinde uyuşturucu ele geçirildi
        Çorum'da oyuncak bebeğin içine uyuşturucu sakladığı belirlenen 8 kişi yakal...
        Çorum'da oyuncak bebeğin içine uyuşturucu sakladığı belirlenen 8 kişi yakal...