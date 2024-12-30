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        Çorum'da zabıta ekipleri 2024'te 2 bin market denetimi yaptı

        Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince 2024'te yaklaşık 2 bin market denetimi yapıldığı, 150 markete cezai işlem uygulandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 15:08 Güncelleme: 30.12.2024 - 15:08
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        Çorum'da zabıta ekipleri 2024'te 2 bin market denetimi yaptı
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        Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince 2024'te yaklaşık 2 bin market denetimi yapıldığı, 150 markete cezai işlem uygulandığı bildirildi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ekipler denetimlerde kasa ile reyondaki fiyat farklılıkları ile ürünlerin son kullanım tarihi konularında incelemeler yaptı.

        Yıl boyu devam eden denetimlerde ekipler, her markette rastgele seçtiği 50 ürünü inceledi.

        Zabıta Müdürü İrfan Göyhan, denetimlerin yıl boyu sürdüğünü bildirdi.

        2024'te yaklaşık 2 bin denetim yaptıklarını belirten Göyhan, şunları kaydetti:

        "Her markette 50 farklı ürün denetliyoruz. Denetlediğimiz ürünlerin kasada reyon fiyatında satılıp satılmadığını denetliyoruz. Ekiplerimiz tarafından 2024 yılı içerisinde yaklaşık 2 bin market denetledi. Yapılan denetimlerde 150 cezai işlem uygulandı. Denetimlerimiz 2025 yılında da vatandaşlarımızın marketlerden güvenle alışveriş yapabilmeleri adına aralıksız devam edecek."

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