Çorum'da zabıta ekipleri 2024'te 2 bin market denetimi yaptı

Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince 2024'te yaklaşık 2 bin market denetimi yapıldığı, 150 markete cezai işlem uygulandığı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ekipler denetimlerde kasa ile reyondaki fiyat farklılıkları ile ürünlerin son kullanım tarihi konularında incelemeler yaptı.

Yıl boyu devam eden denetimlerde ekipler, her markette rastgele seçtiği 50 ürünü inceledi.