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        Çorum'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Çorum'un Dodurga ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 18:19 Güncelleme: 04.01.2025 - 18:23
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        Çorum'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Çorum'un Dodurga ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Eski Gözübüyük köyü muhtarı Bekir Salman'ın kullandığı 05 BG 018 plakalı otomobil, Çorum-Dodurga kara yolu ilçe girişi yakınlarında yol kenarına devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yoldan geçen vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerince ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

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