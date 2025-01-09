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        Çorum'daki uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı

        Çorum'un Alaca ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 10:45 Güncelleme: 09.01.2025 - 10:45
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        Çorum'daki uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı
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        Çorum'un Alaca ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullandığı ve ticaretini yaptığı iddia edilen E.B, K.M, G.G, S.B. ve Y.K'yi takibe aldı.

        Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alındı.

        Şüphelilere ait adreslerde narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada 126 uyuşturucu hap, uyuşturucu kullanım aparatları ve mermiler ele geçirildi.

        Zanlılar, emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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