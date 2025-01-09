Çorum'daki uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı

Şüphelilere ait adreslerde narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada 126 uyuşturucu hap, uyuşturucu kullanım aparatları ve mermiler ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullandığı ve ticaretini yaptığı iddia edilen E.B, K.M, G.G, S.B. ve Y.K'yi takibe aldı.

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