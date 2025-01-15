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        Çorum'da İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

        Çorum Valisi Ali Çalgan, 2024'te Çorum'da kamu kurumlarınca hayata geçirilen 397 projenin 254'ünün tamamlandığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 17:51 Güncelleme: 15.01.2025 - 17:51
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        Çorum'da İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
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        Çorum Valisi Ali Çalgan, 2024'te Çorum'da kamu kurumlarınca hayata geçirilen 397 projenin 254'ünün tamamlandığını söyledi.

        Çalgan, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Toplantı Salonu'nda düzenlenen 2024 yılı 4. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 2024'te planlanan 397 projenin toplam bütçesinin 40 milyar 703 milyon 166 bin lira olduğunu bildirdi.

        Projeler için yıl boyu 21 milyar 878 milyon 713 bin lira harcandığını belirten Çalgan, "Toplam harcama, proje tutarlarının yüzde 53,75'ine ulaşmıştır. Yürütülen 397 projenin yüzde 63,98'i, yani 254 projeye tamamlanmıştır. 87 proje devam etmektedir. 3 proje ihale aşamasındadır, 12 projeye başlanamamıştır. 5 proje ise tasfiye edilmiştir. Yürütülen projeler ağırlıklı olarak sosyal sektördeki projelerdir. Bu sektörde 161 proje bulunmaktadır. Proje bedeli açısından ulaştırma-haberleşme sektörünün önde olduğu görülmektedir. Bu sektörde 91proje mevcuttur." dedi.

        Proje yürüten kurumların temsilcilerine teşekkür eden Çalgan, 2025'te yürütülecek projeler için kurumların temsilcilerinden gerekli tedbirleri almalarını istedi.

        Çalgan, "Yatırımların zamanında yapılması için gerekli gayretin gösterilmesini, oluşabilecek engellerin önceden belirlenerek gerekli önlemlerin alınmasını, koordinasyonu gerektiren hususlarda bilgi verilerek kurumlar arası iletişimin hızlı şekilde gerçekleştirilmesi ve çözüm odaklı çalışılması hususlarına dikkat edilmesinin özellikle yatırımcı kurumlarımızdan rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Toplantı, kamu kurumlarının sunumlarının ardından sona erdi.

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