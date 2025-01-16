Çorum FK, Semih Akyıldız'ı Iğdır FK'ye kiraladı

Çorum FK'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun sezon sonuna kadar geçici transferi için Iğdır FK ile anlaşıldığı açıklandı.

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