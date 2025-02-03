Çorum FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Başakşehir'e konuk olacak
Ahlatcı Çorum FK, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'ndaki ikinci maçında yarın deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşacak.
Ahlatcı Çorum FK, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'ndaki ikinci maçında yarın deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşacak.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 15.30'da başlayacak.
Kırmızı-siyahlı ekibin maça 19 yaş altı takımıyla çıkması bekleniyor.
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