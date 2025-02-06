Çorum'da üç tekerlekli motosikletin çarptığı cip sürücüsü yaralandı
Çorum'da cip sürücüsü, aracından inerken üç tekerlekli motosikletin çarpması sonucu yaralandı.
Çorum'da cip sürücüsü, aracından inerken üç tekerlekli motosikletin çarpması sonucu yaralandı.
Irak uyruklu İbrahim Ahmet A. (35) idaresindeki 19 MA 1207 plakalı üç tekerlekli motosiklet Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde freninin boşalması sonucu 19 EBD 742 plakalı cipten inen sürücü Rafet Ç'ye (70) çarptı.
Yaralanan sürücüye, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince müdahale edildi.
Kaza nedeniyle cipin kapısı koptu, üç tekerlekli motosiklette bulunan hurda malzemeler ise yola saçıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.