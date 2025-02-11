Çorum'da tır şoförünün yaralı bulduğu baykuş tedavi altına alındı
Çorum'da, Ankara-Samsun kara yolunda yaralı halde bulunan baykuş tedavi altına alındı.
Çorum'da, Ankara-Samsun kara yolunda yaralı halde bulunan baykuş tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, bir tır şoförü, Samsun-Ankara kara yolunun Sungurlu ilçesi yakınlarında yol kenarında yaralı halde bulduğu baykuşu Sungurlu Belediyesi ekiplerine teslim etti.
Belediyede görevli veteriner hekim tarafından yapılan muayenede sağ kanadının kırık olduğu belirlenen baykuş, buradaki tedavisinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
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