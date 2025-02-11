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        Çorum'da tır şoförünün yaralı bulduğu baykuş tedavi altına alındı

        Çorum'da, Ankara-Samsun kara yolunda yaralı halde bulunan baykuş tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 15:23 Güncelleme: 11.02.2025 - 15:30
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        Çorum'da tır şoförünün yaralı bulduğu baykuş tedavi altına alındı
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        Çorum'da, Ankara-Samsun kara yolunda yaralı halde bulunan baykuş tedavi altına alındı.

        Alınan bilgiye göre, bir tır şoförü, Samsun-Ankara kara yolunun Sungurlu ilçesi yakınlarında yol kenarında yaralı halde bulduğu baykuşu Sungurlu Belediyesi ekiplerine teslim etti.

        Belediyede görevli veteriner hekim tarafından yapılan muayenede sağ kanadının kırık olduğu belirlenen baykuş, buradaki tedavisinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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