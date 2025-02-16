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        Çorum'da aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Çorum'un Osmancık ilçesinde refüjdeki aydınlatma direğine çarparak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2025 - 13:02 Güncelleme: 16.02.2025 - 13:02
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        Çorum'da aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Çorum'un Osmancık ilçesinde refüjdeki aydınlatma direğine çarparak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Hamit Ç. (43) idaresindeki 34 DGF 647 plakalı otomobil, D100 kara yolu Çitlikler Mahallesi Oto Sanayi mevkisinde refüjdeki aydınlatma direğine çarptıktan sonra takla attı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada ters dönen araçta sıkışan sürücü, Osmancık Belediyesi itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarıldı.

        Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü, ambulansla Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Devrilen aydınlatma direğinin kaldırılması için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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