Çorum'da aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Çorum'un Osmancık ilçesinde refüjdeki aydınlatma direğine çarparak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Çorum'un Osmancık ilçesinde refüjdeki aydınlatma direğine çarparak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Hamit Ç. (43) idaresindeki 34 DGF 647 plakalı otomobil, D100 kara yolu Çitlikler Mahallesi Oto Sanayi mevkisinde refüjdeki aydınlatma direğine çarptıktan sonra takla attı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ters dönen araçta sıkışan sürücü, Osmancık Belediyesi itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarıldı.
Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü, ambulansla Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Devrilen aydınlatma direğinin kaldırılması için çalışma başlatıldı.
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