Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da "uyuşturucu ticareti" suçundan 2 şüpheli tutuklandı

        Çorum'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 15:31 Güncelleme: 24.02.2025 - 15:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da "uyuşturucu ticareti" suçundan 2 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL

        Çorum'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli 2'si tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yavruturna Mahallesi'nde uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptığı belirtilen 3 kişiyi takibe aldı.

        Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı.

        Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramada 342 uyuşturucu hap ve 4,72 gram uyuşturucu ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İkinci Timur Cihantimur vakası! Adres yine aynı, sürücü kaçtı!
        İkinci Timur Cihantimur vakası! Adres yine aynı, sürücü kaçtı!
        Restoranda rehine krizi çözüldü! Ortağını öldürdü!
        Restoranda rehine krizi çözüldü! Ortağını öldürdü!
        Çorbacı kan gölüne döndü! 'Yan baktın' cinayeti!
        Çorbacı kan gölüne döndü! 'Yan baktın' cinayeti!
        'Maydonoz' soruşturmasını çalışanın ihbarı başlatmış!
        'Maydonoz' soruşturmasını çalışanın ihbarı başlatmış!
        İnan Kıraç vakası
        İnan Kıraç vakası
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Lavrov ile bir arada
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Lavrov ile bir arada
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Tarihin en pahalı derbisi!
        Tarihin en pahalı derbisi!
        Büyük heyecanın ünlüleri
        Büyük heyecanın ünlüleri
        Derbide goller yabancılardan!
        Derbide goller yabancılardan!
        Derbide gözler onlarda olacak!
        Derbide gözler onlarda olacak!
        Sürekli üşüme hissi farklı hastalıkların habercisi olabilir!
        Sürekli üşüme hissi farklı hastalıkların habercisi olabilir!
        Hava kirliliği uyarısı! "Ömrü 2-3 yıl kısaltıyor"
        Hava kirliliği uyarısı! "Ömrü 2-3 yıl kısaltıyor"
        SAG Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        SAG Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        Emeklilik yaşı 65 oldu
        Emeklilik yaşı 65 oldu
        Kedisi de yanındaydı... Uyuyakaldığı otomobilde can verdi!
        Kedisi de yanındaydı... Uyuyakaldığı otomobilde can verdi!
        Okan Yalabık, sevgilisini tanıttı
        Okan Yalabık, sevgilisini tanıttı
        Türkiye dün gece dondu! 2 ilçe -32.6'yı gördü!
        Türkiye dün gece dondu! 2 ilçe -32.6'yı gördü!
        Padişah hastalığı olarak biliniyor!
        Padişah hastalığı olarak biliniyor!
        3 kişiden 1'i barınma sorunu yaşayacağını düşünüyor
        3 kişiden 1'i barınma sorunu yaşayacağını düşünüyor

        Benzer Haberler

        Oğuzlar'ın turizm potansiyeli ATV turları ile artırılmak isteniyor
        Oğuzlar'ın turizm potansiyeli ATV turları ile artırılmak isteniyor
        Şehit Sözleşmeli Er Uslu'nun annesine verdiği "ev" sözünü bakanlık yerine g...
        Şehit Sözleşmeli Er Uslu'nun annesine verdiği "ev" sözünü bakanlık yerine g...
        Şehidin annesine ev sözünü bakanlık yerine getirecek
        Şehidin annesine ev sözünü bakanlık yerine getirecek
        Çorum'da cezaevi firarisi havalandırma boşluğunda yakalandı
        Çorum'da cezaevi firarisi havalandırma boşluğunda yakalandı
        Çorum'da avlanmaya giden genç kazara kendini vurdu
        Çorum'da avlanmaya giden genç kazara kendini vurdu
        Çorum'da yüzeyi buzla kaplanan Yeşil Göl ziyaretçilerini ağırlıyor
        Çorum'da yüzeyi buzla kaplanan Yeşil Göl ziyaretçilerini ağırlıyor