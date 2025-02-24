Çorum'da "uyuşturucu ticareti" suçundan 2 şüpheli tutuklandı
Çorum'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli 2'si tutuklandı.
Çorum'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli 2'si tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yavruturna Mahallesi'nde uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptığı belirtilen 3 kişiyi takibe aldı.
Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramada 342 uyuşturucu hap ve 4,72 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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