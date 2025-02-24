Çorum'da "uyuşturucu ticareti" suçundan 2 şüpheli tutuklandı

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramada 342 uyuşturucu hap ve 4,72 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yavruturna Mahallesi'nde uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptığı belirtilen 3 kişiyi takibe aldı.

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