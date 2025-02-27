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        Çorum'da 8 sahipsiz köpeğin saldırdığı öğrenci yaralandı

        Çorum'un Mecitözü ilçesinde sabah okula giderken 8 sahipsiz köpeğin saldırdığı 14 yaşındaki çocuk yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 16:23 Güncelleme: 27.02.2025 - 16:23
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        Çorum'da 8 sahipsiz köpeğin saldırdığı öğrenci yaralandı
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        Çorum'un Mecitözü ilçesinde sabah okula giderken 8 sahipsiz köpeğin saldırdığı 14 yaşındaki çocuk yaralandı.

        Mecitözü Atatürk Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi B.Ö, 25 Şubat'ta sabah okulun çevresindeki sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

        Saldırıda bacağından ısırılan B.Ö'nün montu ve ayakkabıları parçalandı.

        İhbar üzerine okula sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Mecitözü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı çocuk, tedavisinin ardından taburcu edildi.

        Hastanedeki tedavisinin ardından B.Ö'ye 4 gün istirahat raporu verildi.

        B.Ö'nün annesi Lale Ö, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızının okula girmek üzereyken saldırıya uğradığını, kaçmaya çalışırken 2 kez düştüğünü söyledi.

        Saldırı haberini aldıklarında iş yerinden ayrılıp eşiyle birlikte hastaneye gittiğini belirten Lale Ö, "Kızımın kıyafetleri kalın olduğu için saldırıyı bacağındaki bir ısırıkla atlattı ama çok daha ağır yaralanabilirdi. Montu ve ayakkabıları parçalandı." dedi.

        Ev ve okul çevresinde çok fazla sahipsiz sokak hayvanı olduğunu dile getiren anne, bu nedenle çocuklarını işten fırsat buldukça kendilerinin okula bıraktığını anlattı.

        Sahipsiz hayvanlarla ilgili en kısa sürede çözüm beklediğinin altını çizen Lale Ö, "Etrafta çok fazla köpek olduğu için bir yere gidemiyoruz. Kış günü hayvanlar aç, insanlar haliyle sokaklara yiyecek bırakıyor. Bu durumda hayvanlar da buraları benimsiyor. Bu sorun hemen çözülmeli. Benim kızıma 8 köpek saldırdı. Çok daha ağır yaralanabilirdi, uzuv kaybedebilirdi. Kızım zaten köpeklerden korkuyor, saldırıdan dolayı psikolojisi bozuldu. Buradan uzaklaşması için Çorum'daki akrabalarımızın evine gönderdik. Bu hayvanlar insanlar için çok tehlikeli." diye konuştu.

        Öte yandan, 8 sahipsiz köpeğin öğrenciye saldırı anı, okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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