Çorum'da 2 hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Devrilen araçta sıkışan Vahide H. ise itfaiye ekiplerince çıkarılarak Sungurlu Devlet Hastanesine götürüldü. Vahide H. doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kazada, sürücüler ile 06 DVD 815 plakalı araçta bulunan aynı aileden Celalettin H, Nevruz H. ve Doğa H. sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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