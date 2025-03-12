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        Çorum Valiliği, inşaat projelerindeki usulsüzlük iddialarına ilişkin müfettiş talep etti

        Çorum Valisi Ali Çalgan, kentte bir inşaat mühendisinin inşaat projelerinde usulsüzlük yapmasıyla ilgili müfettiş talep ettiklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 17:51 Güncelleme: 12.03.2025 - 17:51
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        Çorum Valiliği, inşaat projelerindeki usulsüzlük iddialarına ilişkin müfettiş talep etti
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        Çorum Valisi Ali Çalgan, kentte bir inşaat mühendisinin inşaat projelerinde usulsüzlük yapmasıyla ilgili müfettiş talep ettiklerini söyledi.

        Çalgan, Valilik toplantı salonunda düzenlenen basın toplantısında, inşaat projelerinde usulsüzlük yapılmasının birkaç boyutunun bulunduğunu, her boyutuyla ilgili ihmal edilmeksizin gerekenlerin yapılmakta olduğunu dile getirdi.

        İlk boyutta usulsüzlük yapan mühendisin tespit edilip adalete teslim edildiğini ve tutuklandığını belirten Çalgan, "İkincisi bu ihmal, bu usulsüzlük ortalama bir ihtimamla, dikkatle, sağlıklı şekilde görev yapmakla tespit edilebilir miydi noktası var. Bu da olayın kamu görevlilerinin sorumluluğuyla ilgili boyutu demektir. Bir de buna bakmak durumundayız, buna da bakılacak. Bu konuyla ilgili müfettiş talebimiz oldu. İnşallah en kısa zamanda müfettişler gelip buna da bakacaklar." dedi.

        Mühendisin Çorum'da hangi binaların projesini çizdiğinin tespit edilmesinin de ayrı bir boyutta ele alındığını dile getiren Çalgan, "Şimdiden başlandı, süratle tespit edilecek bağımsız bilirkişilerce. Çünkü bu kişilerin yaptığı bütün projelerde bu hileyi yapmaları düşük bir ihtimal. Bir kısmını doğru yapmış olma ihtimalleri de var. Önce hangi projelerde usulsüzlük var o tespit edilecek, sonra da bina sıhhati açısından önemli bir aciliyeti, güvenlik problemi yaratıp yaratmadığı noktasında bilirkişiler kararlaştıracaklar." diye konuştu.

        Çalgan, bu aşamadan sonrasının müteahhit, mühendis ve binayı satın alanlar arasında dava konusu yapılabileceğini söyledi.

        Konuya ilişkin titiz bir çalışma yürütüldüğünün altını çizen Çalgan, şunları kaydetti:

        "Bu olay meydana geldiğinden beri belediye başkanımızla beraber hangi binalarda bu kişinin müellifi olduğu, projelerin hangilerinin olduğunun tespitini yaptık. Müfettiş talebinde bulunduk ve ilgili mühendis hakkında da suç duyurusunda bulunuldu. Sevimsiz, insanı üzen bir hadise. Ümit ederim sınırlı boyutta kalır. Ümit ederim yapılan hile, bina sıhhatini önemli ölçüde etkileyen bir sonuç yaratmamış olsun ama bunların tamamı ancak araştırılmakla ortaya çıkacak hususlar."

        Çorum Belediyesi, inşaat mühendisi M.Ö. hakkında statik proje hesap raporlarında, program veri girişinde değişiklik yaptığının tespit edilmesinin ardından 6 Mart'ta Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuş, soruşturma kapsamında gözaltına alınan M.Ö, dün çıkarıldığı mahkemece "resmi evrakta sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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