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        Çorum'da bir kadın evine giren gaspçılarca öldürüldü

        Çorum'un Kargı ilçesinde evine girdikleri kadını öldüren gaspçılar, kadının altınlarını alıp kaçtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 13:12 Güncelleme: 13.03.2025 - 13:16
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        Çorum'da bir kadın evine giren gaspçılarca öldürüldü
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        Çorum'un Kargı ilçesinde evine girdikleri kadını öldüren gaspçılar, kadının altınlarını alıp kaçtı.

        İlçenin Akkise köyünde yaşayan Eşref Kış, teravih namazı için gittiği camiden eve döndüğünde eşi Hatice Kış'ın (76) yanmış cesediyle karşılaştı.

        İhbar üzerine eve jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Burada yapılan incelemede 8 bıçak darbesiyle öldürüldüğü anlaşılan Hatice Kış'ın cesedinin de yakıldığı belirlendi.

        Kış'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Şüphelilerin, Hatice Kış'ın kolundaki 3 altın bilezik ile gün içinde ilçe merkezindeki bir kuyumcudan satın aldığı bir miktar altını gasbederek evden uzaklaştığı tespit edildi.

        Güvenlik güçleri, gaspçıları yakalamak için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri

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