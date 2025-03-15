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        Çorum FK, Trendyol 1. Lig'de yarın Ankara Keçiörengücü'nü konuk edecek

        Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında yarın sahasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 11:06 Güncelleme: 15.03.2025 - 11:06
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        Çorum FK, Trendyol 1. Lig'de yarın Ankara Keçiörengücü'nü konuk edecek
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        Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında yarın sahasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak.

        Çorum Şehir Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak müsabakayı, hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.

        Kırmızı-siyahlı ekipte tedavilerine devam edilen Geraldo ve Ahmethan Köse, Ankara Keçiörengücü maçında forma giyemeyecek.

        Lig'de aynı puana sahip iki takımdan 9 averaja sahip Keçiörengücü 9'uncu, 6 averaja sahip Çorum FK ise 10'uncu sırada bulunuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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